Объявлены победители MVP Awards 2026: юбилейная премия прошла в новом формате

10 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения MVP Awards 2026 — 10-й международной профессиональной премии в области спортивного маркетинга.

Юбилейный сезон стал для проекта особенным сразу по нескольким причинам. Впервые после ребрендинга премия прошла под новым названием MVP (Marketing Value Performers) Awards и стала частью масштабного делового события — MVP Форума, объединившего спортивный маркетинг, киберспорт, клубы, лиги, федерации, бренды, агентства и представителей букмекерского рынка.

В этом году премия вновь подтвердила статус одной из ключевых профессиональных площадок индустрии. На конкурс было подано более 300 проектов, а в состав жюри вошли свыше 100 экспертов в области спортивного маркетинга, коммуникаций, digital, киберспорта и медиа.

Победители и призёры были определены в 40 номинациях. Всего по итогам MVP Awards 2026 было вручено 107 наград: 40 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые.

Абсолютным лидером юбилейного сезона стал ФК «Зенит», получивший 10 наград, включая пять золотых. Клуб также стал обладателем Гран-при премии за проект «100 добрых дел».

Сильный результат показал BetBoom, генеральный партнёр премии: проекты компании получили восемь наград, включая четыре золота.

Генеральный медиапартнёр премии телеканал «Матч ТВ» получил шесть наград, включая победу в специальной номинации «За вклад в развитие и популяризацию российского спорта».

Среди самых заметных участников премии – ХК «Авангард», ФК «Спартак-Москва», ХК «Динамо Минск», и БК PARI.

Среди победителей и призёров премии также ХК «Трактор», ФК «Динамо» Москва, ПФК ЦСКА, Футбольная национальная лига, «Лига Ставок», Okko, Freedom QJ League, ХК «Торпедо», ФК «Родина», Благотворительный фонд «Пари и побеждай», Департамент спорта города Москвы, BNP agency и другие участники рынка. Спортивный портал «Чемпионат» стал призером в номинации «Лучший проект в социальных сетях».

Фото: MVP Forum

Отдельное внимание в этом сезоне привлекли проекты из регионов и стран СНГ. В числе лауреатов — ХК «Динамо Минск», Freedom QJ League, ФК «Челябинск», ХК «Трактор», АНО ЦУРС и другие участники. Их результаты показывают, что сильные маркетинговые решения появляются не только в столичных клубах и организациях, но и в региональных и международных спортивных экосистемах.

Важным отличием юбилейного сезона стал новый формат события. В один день с церемонией награждения прошёл MVP Форум — деловая программа, включившая три направления: основной поток MVP Форума, MVP Esports by ESforce и ФНЛ Маркком.

Являясь стратегическим партнёром ФНЛ Маркком, «Чемпионат» наградил команды Лиги Pari (1. ФК «Родина», 2. ФК «СКА-Хабаровск», 3. ФК «Факел») и Leon-Второй лиги А (1. ФК «Текстильщик, 2. ФК «Машук-КМВ», 3. ФК «Ленинградец») в специальной номинации премии «Лучшая медиаслужба».

Стратегический партнёр проекта — киберспортивный холдинг ESforce, официальные партнёры — ФНЛ и JAMI LUP SPORT.

Участники обсуждали развитие спортивного маркетинга в регионах и столицах, новые модели монетизации спортивного контента, трансформацию букмекерского рынка, работу с болельщиками, роль искусственного интеллекта в креативных командах, киберспортивные B2C-модели и актуальные вызовы для клубов, лиг и брендов.

«Прошел уже 10-й сезон премии, а всё начиналось с небольшого проекта в рамках спортивного форума и выросло в самостоятельный проект — премию с самым большим количеством участников в сфере спортивного маркетинга в России и странах СНГ. В этом сезоне премия дополнилась масштабным форумом, который прошел в первый раз и на очень достойном уровне. Я уверен, что получилось полезное для всех событие, мы обязательно продолжим и уже скоро вернёмся с новыми анонсами», — отметил Николай Сорокин, Head of MVP Awards.

«Чемпионат» является информационным партнёром проекта.