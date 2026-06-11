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Установивший пять подряд рекордов страны пловец Корнев готовится улучшить время на ЧЕ

Установивший пять подряд рекордов страны пловец Корнев готовится улучшить время на ЧЕ
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев признался, что готовится улучшить свои результаты, установленные на чемпионате России — 2026, на предстоящем чемпионате Европы в Париже (Франция).

«Есть вероятность, что получится улучшить время на Европе. Тем более мы делали пятимесячный цикл. База у нас крепче, чем была раньше, когда мы работали по трёхмесячному циклу. Поэтому, думаю, всё хорошо сложится.

Тренеры определят нашу подготовку, мы ещё не обговаривали, только закончили чемпионат. Вернёмся домой и всё обсудим. Тренировочный процесс постоянно меняется, невозможно придерживаться одного и того же. Всегда есть какие-то новые аспекты», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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