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Фесиков: Корнев показал восхитительные секунды — его начинают бояться соперники

Фесиков: Корнев показал восхитительные секунды — его начинают бояться соперники
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Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков оценил результаты, показанные российским пловцом Егором Корневым на чемпионате России – 2026 в Казани.

«Эмоции от чемпионата только положительные, шесть дней увлекательной борьбы, огромное количество рекордов, единственное, они принадлежат одному человеку. Корнев создал фурор этого чемпионата, причём это лучшие результаты в истории плавания, лучший спортсмен чемпионата.

Но самое главное, что он вышел на новый уровень. Он вышел из 47 секунд – важный психологический барьер в спринте вольным, показал восхитительные секунды на 50 м, сейчас это страх для всего мира, кроме Камерона Макэвоя. За ним начинают следить, ему сопереживают, его начинают уважать и бояться соперники. Этим ценны спорт и конкурентная борьба.

Психологически он становится сильнее, всё идёт в плановом режиме на ЧЕ, они двигаются вперёд – это самое главное для нас», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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