Фесиков: мы не вправе очистить Сену, задача — нивелировать все риски с медперсоналом

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков прокомментировал опасения по поводу качества воды на соревнованиях на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже и рассказал о подготовке спортсменов к возможным сложностям.

«После Олимпиады действительно были волнения, были возмущения водой в Сене. И сейчас тренерский штаб, в том числе со спортсменами и с медицинским персоналом, прорабатывает возможность нивелировать абсолютно все риски и сделать так, чтобы не получилось эксцессов.

Но все соревнуются в одинаковых условиях, поэтому мы должны быть готовы ко всему. А самое главное – показать конкурентные результаты, к которым будут готовы и пловцы, и пловцы на открытой воде. Водоёмы нужно либо очищенные делать, либо на Байкале, однако там температурный режим не позволяет проводить соревнования.

Мы изучаем все локации, на качество воды в больших городах повлиять не можем. Очистить Сену мы не вправе. Задача подготовить спортсменов так, чтобы конкурировать, несмотря на все риски», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.