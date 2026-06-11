Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фесиков: мы не вправе очистить Сену, задача — нивелировать все риски с медперсоналом

Фесиков: мы не вправе очистить Сену, задача — нивелировать все риски с медперсоналом
Комментарии

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков прокомментировал опасения по поводу качества воды на соревнованиях на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже и рассказал о подготовке спортсменов к возможным сложностям.

«После Олимпиады действительно были волнения, были возмущения водой в Сене. И сейчас тренерский штаб, в том числе со спортсменами и с медицинским персоналом, прорабатывает возможность нивелировать абсолютно все риски и сделать так, чтобы не получилось эксцессов.

Но все соревнуются в одинаковых условиях, поэтому мы должны быть готовы ко всему. А самое главное – показать конкурентные результаты, к которым будут готовы и пловцы, и пловцы на открытой воде. Водоёмы нужно либо очищенные делать, либо на Байкале, однако там температурный режим не позволяет проводить соревнования.

Мы изучаем все локации, на качество воды в больших городах повлиять не можем. Очистить Сену мы не вправе. Задача подготовить спортсменов так, чтобы конкурировать, несмотря на все риски», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android