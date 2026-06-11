В Федерации водных видов спорта России высказались о криминальной обстановке в Париже

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков поделился мнением о криминальной обстановке в Париже, где состоится чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Мы на каждом соревновании, конечно, переживаем за наших спортсменов и делаем всё, чтобы наши спортсмены находились в безопасности. Во Франции я был лично много раз, выступал там в разных бассейнах и разных районах.

Но самое главное: предупрежден – значит вооружён. Мы будем рядом со спортсменами и, естественно, будем минимизировать их риски с целью только показания результатов. А наша общая задача, как мы и говорили, вернуться в Европу и застолбить за собой статус-кво одной из лучших команд континента и мира», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.