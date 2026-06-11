Фесиков высказался о потенциальных призовых для Егора Корнева за рекорды мира и Европы

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков высказался о Егоре Корневе в контексте рекордов.

«Что касается рекордов мира, там суммы хорошие, достойные призовые, не знаю, на какую квартиру рассчитывает Егор Корнев, одного рекорда мира ему не хватит, если хочется квартиру в Санкт-Петербурге. Так и не надо на одном рекорде останавливаться, он молодой, идти вперёд надо. 26,96 – это хорошо, но 46,40 – это ещё далеко, давайте думать не о деньгах, а о спорте в первую очередь.

Самое главное, что есть мотивация, квартира в Питере в его возрасте – это большой прорыв, ориентир для любого мужчины, рад, что Егор смотрит в такие перспективы. Но главное, надо брать быка за рога, двигаться вперёд. У него самый лучший возраст, чтобы реализовать себя полностью. Олимпиада уже близко, буквально завтра.

Не надо останавливаться, не бояться никого. Сюрпризов будет много, спортсменов будет много. Новые люди в спринте будут, все страны в борьбе. Посмотрим на чемпионат Европы, на данный момент Егор – лидер европейского плавания, но стоит ждать сюрпризов от конкурентов. В хорошей борьбе ждём нового рекорда страны», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.