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Тренер сборной Шишин — о Ефимовой: результат Юлии — показатель, что водный мир идёт наверх

Тренер сборной Шишин — о Ефимовой: результат Юлии — показатель, что водный мир идёт наверх
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин прокомментировал победу Юлии Ефимовой на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026 в Казани.

«Результат Юлии – показатель того, что водный мир идёт наверх. Не только молодые ребята, такие как Ралина Гилязова, кто недавно перешёл во взрослые, показывают сумасшедшие секунды, но и возрастные спортсмены, наши ветераны, Виталина Симонова, Юлия Ефимова, они бьются, показывают нормативы, они на пьедестале, они побеждают.

100 метров на Европе проплывут Чикунова и Ефимова. European Aquatics нас не ограничивает, если спортсмены в составе – они могут выступать на разных дистанциях, это не проблема. У каждой страны есть свои нормативы, у ведущих стран нормативы очень высокие. В ряде дисциплин мы ещё догоняем, но есть куда двигаться вперёд.

Хотелось, чтобы повеселее выглядел наш кроль, 200 метров вольным, и мальчики, и девушки. Мы собрали эстафету, я повезу её, но пока мы не в звёздной конкуренции там», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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