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Личный тренер Рылова высказался о завершении карьеры Евгения

Личный тренер Рылова высказался о завершении карьеры Евгения
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин высказался о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

«Для нас Женя Рылов – это история. 25 лет мы были без золотых олимпийских медалей, и сейчас уже как главному тренеру мне хочется сделать что-то похожее с нашей командой, чтобы его заменить. Его крёстный, Егор Корнев, они близкие люди, хочется двигаться вперёд. И чтобы мы побеждали не раз в четверть века.

Я как личный тренер Рылова поддержал. Это такое полуобщее решение. Очень хорошо, что наша федерация делает такие яркие финиши, чтобы действительно спортсмен закончил так, чтобы все знали. Действительно, очень красиво получилось», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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