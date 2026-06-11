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Тренер сборной России по плаванию Шишин рассказал о подготовке команды к ЧЕ в Париже

Тренер сборной России по плаванию Шишин рассказал о подготовке команды к ЧЕ в Париже
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал, как планирует проводить подготовку спортсменок к предстоящему чемпионату Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже (Франция).

«В Париже адаптации не будет, приедем за два дня до начала соревнований, подготовка пройдёт на базе озера Круглое. У нас есть разрешение выставлять четырёх людей, как было в баттерфляе и на спине, выставлять спортсменов за счёт регионов. Все ребята с нормативами будут бороться, они будут в составе чемпионата Европы», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа.

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