«Справимся к 2028 году». Тренер сборной Шишин рассказал о проблемах Мирона Лифинцева

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал, с какими проблемами столкнулся российский пловец Мирон Лифинцев при подготовке к сезону, отметив, что спортсмена постараются полностью подвести в хорошей форме к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«С Мироном Лифинцевым мы справимся к 2028 году, надо правильно подойти с ним и решить все тонкие моменты. Идёт работа на Лос-Анджелес, надо точно попасть со всем, и тогда мы справимся.

Он остаётся для нас в когорте тех, на кого мы рассчитываем на Олимпиаде, на самые высокие места. Но пока мысли о чемпионате Европы, в ближайшее время будет опубликован список участников от нашей сборной», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.