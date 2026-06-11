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Тренер сборной Шишин — о Корневе: это работоспособный спортсмен с правильной энергетикой

Тренер сборной Шишин — о Корневе: это работоспособный спортсмен с правильной энергетикой
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин высказался о российском пловце Егоре Корневе после чемпионата России – 2026 в Казани.

«Что касается Егора Корнева, это работоспособный спортсмен, открытый, с правильной энергетикой. На фоне молодого поколения и наших ветеранов, капитана Климента Колесникова, мы с хорошей компанией двигаемся в Париж. Отправить Корнева в комплексе? Не думаю. Разве что на внутренних соревнованиях», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Корнев установил пять подряд рекордов страны, а также стал седьмым пловцом в мире, преодолевшим 100 м менее чем за 47 секунд.

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