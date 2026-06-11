В Федерации водных видов спорта России рассказали о стратегии подготовки к ОИ-2028

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков рассказал о стратегии подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм – 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Всё ожидаемо, финальный список будет решением президиума приниматься, это свыше 40 человек, которые поедут на чемпионат Европы. Всё было по спортивному принципу, состав боевой, команда сплочённая.

Большое спасибо тренерскому штабу, этот сезон был непростой для нас, он был уникальный, два отбора в разное время. На финале Кубка России по старой системе планирования двигались, сейчас смотрим, как проводим отбор за семь недель до чемпионата Европы, смотрим на 2027 год, как нам правильно готовиться к 2028-му, все приоритетные задачи уже в сторону Олимпиады», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.