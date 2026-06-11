В Федерации водных видов спорта рассказали о конкуренции за зрителя с футболом

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков высказался о конкуренции за зрителей с футболом.

«Сейчас в нашей сборной больше 15 человек в топе европейского рейтинга, после этих двух отборов более пяти человек в топ-10 мирового рейтинга, есть спортсмены на лидирующих позициях.

Мы работаем над тем, чтобы улучшить российское плавание, очень рад тому, что у нас тут много болельщиков. Конкурируем с футболом, это лучший вид спорта, мы показали отличные результаты по просмотрам, по трансляциям. Наша задача стать номером один», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.