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Фесиков пожелал успехов двукратному олимпийскому чемпиону Рылову в карьере чиновника

Фесиков пожелал успехов двукратному олимпийскому чемпиону Рылову в карьере чиновника
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Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков высказался о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Рылове, который завершил карьеру и начнёт работу чиновником.

«Сейчас я работаю в федерации немного в другом формате, получаю от этого удовольствие. Рад быть частью большой команды, у которой амбициозные задачи. Не всё просто, но мы двигаемся вперёд.

Женя Рылов всегда был частью команды, надеюсь, он будет помогать плаванию в стране. У него есть амбициозные задачи, желаю ему реализоваться уже не как спортсмену, а в новых задачах, у него большой блок проектов, только успехов.

Открываются международные границы, впереди много турниров, большое спасибо лично Дмитрию Аркадьевичу Мазепину. Нас допустили с флагом и гимном по линии World Aquatics, с нетерпением ждём флаг и гимн на международных соревнованиях, после больших побед», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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