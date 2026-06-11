Колесников: в Париж едем побеждать, но мысли в голове уже в сторону Олимпиады идут

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников поделился настроем на предстоящий чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже (Франция).

«Не сказать, что сильно устал. Обычные соревнования, выкладываемся на полную, стараемся. Ничего нового – день сурка уже практически. Устал – возможно, старался быстрее проплыть, как в полуфинале. Рад, что отобрался в сборную, сохранил свою позицию. С Павлом Самусенко поедем в Париж – и в личных заплывах, и в эстафете. Пока такой расклад, без сверхъестественных секунд, главное, есть норматив.

Вторая половина всегда сложнее. Это закономерно, к сожалению. Было бы прикольнее плавать вторую тяжелее, чем первую. Однако тут всем всё понятно, я плаваю уже лет 10, и все знают, что моя вторая половина на сотке страдает. Будем смотреть, стараться исправиться. Мысли в голове всё равно уже в сторону Олимпиады идут по подготовке. В Париж едем соревноваться, побеждать, но думаем, как улучшиться дальше», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.