Колесников высказался о потенциальном рекорде мира от Корнева на 50 м на спине

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников после выступления на чемпионате России заявил, что Егор Корнев может установить рекорд мира в дистанции 50 м.

«Я каждый раз, когда «полтинник» плыву, думаю о том, что рекорд мира мой. Одно дело – когда ты улучшаешь какой-то результат, а мне нужно улучшать свой рекорд мира. Ближе к чемпионату Европы цель уже будет занять место на пьедестале, а время будет вторичным.

Везде хочется становиться лучше, а когда ты рекордсмен мира, ты борешься сам с собой, а так сегодняшним результатом я доволен. В целом результатами на этом чемпионате я также не удивлён, многое было ожидаемо.

Немного жаль, что не могу пока составить конкуренцию Егору Корневу на 100 вольным, плавать как раньше. Но поработаем, что-то новое, может быть, и от него узнаю. Егор на 50 м на спине? Он может.

Ему больше короткая вода зайдёт, мощные ноги, его вода пускает здорово. И Павел Самусенко, и Егор, они и рекорд мира могут ставить спокойно, мы втроём можем выходить из 22 секунд. А по длинной воде плавать уметь надо, на спине у меня, слава богу, получается. Пусть и Егор встаёт, ему нравятся эксперименты», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.