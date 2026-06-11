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Чемпион мира Колесников высказался о потенциальной конкуренции на ЧЕ в Париже

Чемпион мира Колесников высказался о потенциальной конкуренции на ЧЕ в Париже
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Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников высказался о возможной конкуренции на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже.

«Европа будет очень сильная. Пьедестал чемпионата мира был очень плотным, и шесть человек были европейцами. Надо будет пахать, особенно на сотке. На 50 метрах мы с ребятами вчетвером можем закрыть весь пьедестал, но правила такие, что только два человека от страны в финале. Будем работать, стараться. Лучше пусть будет так.

Раньше Европа не сильно претендовала на звание сильнейших спортсменов. Сейчас Китай, Америка немного сдали, а европейцы прибавили. Здорово, что есть обновление, есть конкуренция, борьба. У нас тоже ребята начинают быстрее плыть, для них это тоже плюс. Было бы сейчас просто – не будет рвения прогрессировать», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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