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Делегаты Конгресса IBSF не стали обсуждать вопрос об исключении Федерации бобслея России

Делегаты Конгресса IBSF не стали обсуждать вопрос об исключении Федерации бобслея России
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Делегаты Конгресса IBSF не поддержали включение в повестку вопроса об исключении Федерации бобслея России. Об этом сообщили в официальной соцсети федерации.

«Во второй день Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), проходящего в Зальцбурге, украинской стороной было предложено включить в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из состава IBSF. Представители Федерации бобслея России провели ряд встреч и консультаций с делегатами национальных федераций, разъяснив позицию российской стороны и подчеркнув важность сохранения единства международного спортивного сообщества.

Большую работу в этом направлении проводят член Исполкома Олимпийского комитета России, президент Федерации бобслея России Анатолий Сергеевич Пегов и первый вице-президент по международным делам Елена Рамелевна Аникина.

По итогам голосования предложение о включении данного вопроса в повестку Конгресса не было поддержано. За включение проголосовали 15 делегатов, против — 17, ещё 3 делегата воздержались.

Таким образом, вопрос об исключении Федерации бобслея России не был включён в повестку Конгресса IBSF и не получил дальнейшего рассмотрения.

Результаты голосования стали свидетельством того, что значительная часть международного сообщества бобслея и скелетона выступает за сохранение диалога и решение возникающих вопросов в конструктивном ключе, руководствуясь интересами развития спорта», – написано в сообщении Федерации бобслея России.

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