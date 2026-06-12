Россиянин Кибалко избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту

Россиянин Александр Кибалко был избран на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту, сообщает «РИА Новости Спорт»

Кибалко набрал 85 голосов на конгрессе ISU, против его избрания проголосовали 30 делегатов. Выборы прошли на конгрессе ISU, проходящем с 10 по 12 июня на Тенерифе (Канарские острова).

«Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днём и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам», — сказал на конгрессе Кибалко после избрания.

Александр Кибалко является обладателем Кубка мира (2001) на дистанции 1500 м, победителем чемпионата Европы (2001) на дистанции 500 м и серебряным призёром на дистанции 1500 м, бронзовым призёром чемпионата мира (2001) в классическом многоборье на дистанции 1500 м. Кибалко также чемпион России на дистанциях 500 м (2003), 1000 м (1996, 2003), 1500 м (2003) и в многоборье (2001).