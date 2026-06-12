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Ефимова: соскучилась по ощущению победы, приятно, что я ещё могу конкурировать

Ефимова: соскучилась по ощущению победы, приятно, что я ещё могу конкурировать
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 по плаванию на 100 м и 200 м брассом россиянка Юлия Ефимова рассказала об ощущениях после победы на чемпионате России на дистанции 100 м брассом.

«Очень соскучилась по этому ощущению победы, классная получилась заруба. Я счастлива, что меня хватило. Был бы бассейн подлиннее, мне бы уже не видать этого золота. Действительно, я рада тому, что очень много работала, и даже с таким результатом мне приятно, что я ещё могу конкурировать», – сказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Юлия Ефимова также является бронзовым призёром ОИ-2012 в Лондоне (Великобритания) и шестикратной чемпионкой мира.

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