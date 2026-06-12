Ефимова: нам надо больше новых девочек, вдвоём с Женей Чикуновой мы всё не вывезем

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала, какую конкуренцию хотела бы ощущать в женском российском плавании.

«Нам надо больше новых девочек, с Женей Чикуновой мы вдвоём всё не вывезем. Ралина – молодец, я верю в неё. Надо тренироваться, поддерживать форму. И плыть быстрее, всё равно хочется видеть более плотную конкуренцию, такую же, как у ребят, и на 100 метрах, и на 200-метровке. Чтобы все четверо отбирались по нормативам, вот такую конкуренцию видеть было бы классно», – сказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Юлия Ефимова – обладательница трёх олимпийских медалей: у неё два серебра Олимпиады 2016 года и бронза ОИ-2012.