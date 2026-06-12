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Ефимова: 200-метровку я плыть больше не хочу, морально уже не готова, хватит

Ефимова: 200-метровку я плыть больше не хочу, морально уже не готова, хватит
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Обладательница двух серебряных и одной бронзовой олимпийских медалей россиянка Юлия Ефимова рассказала, почему не хочет плыть дистанцию в 200 м.

«Я в первую очередь сейчас смотрю в сторону 50 метров, максимум – стометровка. 200 метров – уже не получается. Мне пытаются навязать, но я не готова. Всё уже, хватит. Если даже физически ещё могла бы выдержать, но морально – не готова. 200 м плыть больше не хочу. Удивляет, что всё никак не могу её доплыть», – сказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Юлия Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также семикратным серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира.

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