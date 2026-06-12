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Пловчиха Шакирова высказалась о непопадании на ЧЕ, несмотря на победу на чемпионате страны

Пловчиха Шакирова высказалась о непопадании на ЧЕ, несмотря на победу на чемпионате страны
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Победительница чемпионата России – 2026 на дистанции 200 м комплексным плаванием россиянка Яна Шакирова рассказала, почему не смогла отобраться на чемпионат Европы.

«Рада своей победе, но планировала отбираться на Европу, приблизиться к нормативу хотя бы, в идеале – выполнить его. Но, пересмотрев свой заплыв, понимаю сейчас, что есть ошибки, есть над чем работать. Буду этим летом заниматься исправлением ошибок, чтобы к августу выходить на более высокие секунды.

Нормативы не завышены, это мои личные ошибки, и моя спортивная форма сейчас не дала возможность показать лучшие секунды. Двухэтапный отбор упрощает ситуацию, два шанса даётся. Но перед Кубком России я заболела, поэтому оба шанса не удалось использовать. Мимо Европы в этом году.

Скорее всего, останусь дома. Буду готовиться к Спартакиаде сильнейших, к чемпионату мира по короткой воде. Мне короткая вода больше по душе, чем длинная, легче идёт», – сказала Шакирова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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