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Российская бильярдистка Миронова в 16-й раз завоевала титул чемпионки мира

Российская бильярдистка Миронова в 16-й раз завоевала титул чемпионки мира
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Российская бильярдистка Диана Миронова стала чемпионкой мира по свободной пирамиде, который проходит в Сургуте. В финале Диана была сильнее соотечественницы Элины Нагулы со счётом 6:2. Для Мироновой эта победа на мировых первенствах стала 16-й в карьере.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший (смеётся)», – приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

В мужском турнире чемпионом мира также стал российский бильярдист Александр Молчанов, который в финале был сильнее представителя Беларуси Дениса Колосова. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу россиянина.

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