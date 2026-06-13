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Наталья Ищенко назвала главных конкуренток российских синхронисток на ЧЕ-2026

Наталья Ищенко назвала главных конкуренток российских синхронисток на ЧЕ-2026
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала, кого считает главными соперниками российских синхронисток на чемпионате Европы — 2026.

— Вы сказали, что Китай – наш основной конкурент в синхронном плавании. Совсем скоро будет чемпионат Европы, Китая там, очевидно, не будет. Кого бы вы тогда выделили как наших главных соперников?
— Сейчас с новыми правилами всё не настолько предсказуемо, как раньше. Могут быть сюрпризы, потому что какие-то элементы могут быть просто обнулены и, соответственно, не засчитаны. Но думаю, что в групповых выступлениях – это, скорее всего, Испания. В дуэтах очень хорошо выступают Австрия и Испания. Поэтому посмотрим, будем болеть, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже (Франция).

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