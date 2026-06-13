«Очень надеюсь». Ищенко — о допуске россиян с флагом и гимном на ЧЕ по водным видам спорта

19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко выразила надежду на то, что российские спортсмены смогут выступать на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта с флагом и гимном.

— Каковы шансы, что нас туда допустят с флагом? Европейская федерация откладывает решение, но есть пример в гимнастике – там буквально за три дня до старта разрешили флаг.

— На мировую арену наших уже допустили, поэтому я очень надеюсь, что европейская федерация последует примеру мировой и допустит наших спортсменов, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.