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«Очень надеюсь». Ищенко — о допуске россиян с флагом и гимном на ЧЕ по водным видам спорта

«Очень надеюсь». Ищенко — о допуске россиян с флагом и гимном на ЧЕ по водным видам спорта
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19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко выразила надежду на то, что российские спортсмены смогут выступать на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта с флагом и гимном.

— Каковы шансы, что нас туда допустят с флагом? Европейская федерация откладывает решение, но есть пример в гимнастике – там буквально за три дня до старта разрешили флаг.
— На мировую арену наших уже допустили, поэтому я очень надеюсь, что европейская федерация последует примеру мировой и допустит наших спортсменов, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

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