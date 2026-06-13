Ищенко оценила работу Ромашиной на посту тренера сборной России по синхронному плаванию

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко оценила работу семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной в качестве главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

— У нас синхронное плавание совершенно поменялось – из команды ушла Татьяна Николаевна Покровская. Что думаете об этом?

— Сейчас команду возглавила Светлана Ромашина. Она очень титулованная, заслуженная спортсменка, но самое главное – она воспитанница Татьяны Николаевны. Светлана всю карьеру была рядом с великими тренерами и находилась под их руководством: и с Покровской, и с Татьяной Евгеньевной Данченко. Конечно, у неё есть свой огромный неоценимый опыт. Я Свету знаю очень хорошо, мы дружим. Я знаю, как ответственно она подходит к любой задаче и насколько она любит то, чем сейчас занимается. Поэтому я ей желаю только всяческих успехов, терпения, желаю, чтобы вообще все её задумки обязательно осуществились. Я за неё и за её команду буду болеть, поддерживать девчонок. Верю, что у неё всё получится!

— А она не звала вас в сборную, чтобы помочь передать опыт, потренировать?

— Мы с ней общаемся достаточно часто. И, знаете, я очень рада тому, что вижу сейчас. После смены правил было сложно воспринимать синхронное плавание, как раньше. Но мне нравится, что делает Света со своей командой. Работает она не одна, у неё целая команда тренеров, которые отвечают и за постановку программы, за подготовку. Она там выстроила свою определённую систему. И мне нравится то, что они делают. Это действительно очень интересные, захватывающие программы, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.