Каноист Захар Петров выиграл серебряную медаль ЧЕ-2026 на дистанции 1000 м

Пятикратный чемпион мира российский каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль чемпионата Европы – 2026 в португальском Монтемор-у-Велью на дистанции 1000 м в классе С-1.

Российский каноист финишировал, показав результат 3.42,182 минуты, уступив лишь представителю Чехии Мартину Фуксу (3.41,797 минуты). Замкнул тройку призёров греческий каноист Стефанос Димопоулос с результатом 3.43,68 минуты.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы – 2026. Монтемор-у-Велью (Португалия). Каноэ, С-1, 1000 м, мужчины:

1. Мартин Фукс (Чехия) – 3.41,79.

2. Захар Петров (Россия) – 3.42,18.

3. Стефанос Димопоулос (Греция) – 3.43,68.

Чемпионат Европы – 2026 по гребле на байдарках и каноэ проходит с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью (Португалия).