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«Очень непросто». Ищенко — о новых правилах в синхронном плавании

«Очень непросто». Ищенко — о новых правилах в синхронном плавании
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала, как российские синхронистки приспосабливались к новым правилам в условиях отстранения от международных соревнований.

— Вы сказали про изменение правил – они в целом сильно повлияли на синхронное плавание во всём мире. Но если не касаться правил, что поменялось у нас в синхронном плавании за время отстранения?
— Им очень непросто, потому что во время отстранения и смены правил наши тренеры и спортсмены руководствовались только тем, что они могли видеть в различных открытых источниках. Но ты не всегда понимаешь, правильно ты интерпретируешь или неправильно, то есть в нужную сторону ты идешь или нет. Плюс обновилась команда полностью, а у спортсменок должен быть опыт выступления на международных стартах высокого уровня, потому что это определенная ответственность, адреналин. Но мы их видели несколько раз на этапах Кубка мира, выступают они достойно, и готовятся сейчас уже к основному главному старту [чемпионату Европы], – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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