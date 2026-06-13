«Вернулись очень хорошо». Ищенко — о выступлениях российских синхронисток на мировой арене

19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко оценила уровень выступлений российских синхронисток на международных соревнованиях после длительного отстранения.

— У нас многие переживали, что когда команда вернулась, не выиграла всех и вся. Получается, в этом ничего страшного нет?

— Я считаю, что мы вернулись очень хорошо. Да, конечно, 100% золотых медалей не удалось завоевать, но фактически во всех видах программы мы были на пьедестале. И исходя из того, что были и изменения правил, и перерыв в выступлениях на международной арене, это очень хороший результат! Мы увидели, что команду высоко оценивают, они абсолютно конкурентоспособны. Они как раз-таки набираются вот этого опыта. Плюс в нашем виде спорта, так называемая узнаваемость всё равно важна. Вид спорта всё равно остается немножко субъективным, и, конечно, судьям, наверное, легче оценивать того спортсмена, которого они когда-то видели, которого знают, которого любят. Наших девчонок тоже сейчас уже начинают узнавать. Они себя проявляют на очень хорошем уровне, и при этом набираются опыта, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.