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«Вернулись очень хорошо». Ищенко — о выступлениях российских синхронисток на мировой арене

«Вернулись очень хорошо». Ищенко — о выступлениях российских синхронисток на мировой арене
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19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко оценила уровень выступлений российских синхронисток на международных соревнованиях после длительного отстранения.

— У нас многие переживали, что когда команда вернулась, не выиграла всех и вся. Получается, в этом ничего страшного нет?
— Я считаю, что мы вернулись очень хорошо. Да, конечно, 100% золотых медалей не удалось завоевать, но фактически во всех видах программы мы были на пьедестале. И исходя из того, что были и изменения правил, и перерыв в выступлениях на международной арене, это очень хороший результат! Мы увидели, что команду высоко оценивают, они абсолютно конкурентоспособны. Они как раз-таки набираются вот этого опыта. Плюс в нашем виде спорта, так называемая узнаваемость всё равно важна. Вид спорта всё равно остается немножко субъективным, и, конечно, судьям, наверное, легче оценивать того спортсмена, которого они когда-то видели, которого знают, которого любят. Наших девчонок тоже сейчас уже начинают узнавать. Они себя проявляют на очень хорошем уровне, и при этом набираются опыта, – сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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