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Сергей Свинарёв выиграл золотую медаль на ЧЕ-2026 по гребле на байдарках и каноэ

Сергей Свинарёв выиграл золотую медаль на ЧЕ-2026 по гребле на байдарках и каноэ
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2025 российский каноист Сергей Свинарёв завоевал золотую медаль чемпионата Европы – 2026 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м.

На финише россиянин показал результат 38,279 секунды, опередив серебряного призёра испанца Пабло Грана на 0,075 секунды. Замкнул тройку лучших белорусский каноист Александр Зубок, который уступил Свинарёву 0,490 секунды.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы – 2026. Монтемор-у-Велью (Португалия). Каноэ, 200 м, мужчины:

1. Сергей Свинарёв (Россия) – 38,279.
2. Пабло Гран (Испания) +0,075.
3. Александр Зубок (Беларусь) +0,490.

Чемпионат Европы – 2026 по гребле на байдарках и каноэ проходит с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью (Португалия).

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