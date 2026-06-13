«Енисей-СТМ» обыграл московскую «Славу» в 5-м туре чемпионата России — 2026

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» в выездном матче 5-го тура чемпионата России – 2026 обыграл московскую «Славу». Встреча завершилась со счётом 45:7.

После пяти матчей в рамках турнира «Енисей-СТМ» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. «Слава» идёт на шестой позиции с шестью очками.

В следующем туре чемпионата России клуб из Красноярска сыграет с пензенским «Локомотивом». «Слава» проведёт матч 6-го тура с казанским клубом «Стрела-Ак Барс». Обе встречи запланированы на 27 июня.

Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).