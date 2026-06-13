Россиянка Рясова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по триатлону

Российская триатлонистка Валентина Рясова стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2026. Спортсменка показала время 2 часа 1 минуту 3 секунды.

Золотую медаль соревнований выиграла немецкая триатлонистка Лиза Терч с результатом 2 часа 00 минут 56 секунд. Серебряным призёром стала Йолин Вермейлен из Бельгии, уступившая победительнице две секунды и показавшая результат 2:00.58.

Ещё одна представительница России, Диана Исакова, заняла пятое место.

Россияне выступают на чемпионате Европы по триатлону в статусе нейтральных атлетов. Соревнования, проходящие в испанской Таррагоне, завершатся в воскресенье, 14 июня.