Легкоатлет и спортивный комментатор Евгений Чен умер на 93-м году жизни

Советский легкоатлет, а затем спортивный журналист, участник Олимпийских игр – 1956 Евгений Чен скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Чен специализировался в тройном прыжке и прыжках в длину. В 1958 году им был установлен мировой рекорд в тройном прыжке в помещении — 15,66 м.

Завершив карьеру, Чен стал тренером. Одной из известных подопечных Чена является его дочь Иоланда, которая становилась чемпионкой мира в помещении и серебряным призёром мировых и европейских чемпионатов. Также Чен был главным редактором журнала «Лёгкая атлетика» и экспертом на телеканале Eurosport.