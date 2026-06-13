Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Легкоатлет и спортивный комментатор Евгений Чен умер на 93-м году жизни

Легкоатлет и спортивный комментатор Евгений Чен умер на 93-м году жизни
Комментарии

Советский легкоатлет, а затем спортивный журналист, участник Олимпийских игр – 1956 Евгений Чен скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Чен специализировался в тройном прыжке и прыжках в длину. В 1958 году им был установлен мировой рекорд в тройном прыжке в помещении — 15,66 м.

Завершив карьеру, Чен стал тренером. Одной из известных подопечных Чена является его дочь Иоланда, которая становилась чемпионкой мира в помещении и серебряным призёром мировых и европейских чемпионатов. Также Чен был главным редактором журнала «Лёгкая атлетика» и экспертом на телеканале Eurosport.

Материалы по теме
В Москву пришла крутая лёгкая атлетика! Главные итоги мемориала Знаменских
В Москву пришла крутая лёгкая атлетика! Главные итоги мемориала Знаменских
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android