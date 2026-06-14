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Владимир Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физической культуры и спорта

Владимир Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физической культуры и спорта
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Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание заслуженного работника физической культуры и спорта первому вице-президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Василию Титову.

Звание было присвоено Титову «за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Василий Титов был первым вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG) с 2016 по 2021 год, президентом Федерации гимнастики России (с 2014 по 2024). Также Титов являлся членом советов директоров «Норильского никеля» и «Динамо». В 2015 году он был назначен членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

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