Владимир Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физической культуры и спорта

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание заслуженного работника физической культуры и спорта первому вице-президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Василию Титову.

Звание было присвоено Титову «за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Василий Титов был первым вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG) с 2016 по 2021 год, президентом Федерации гимнастики России (с 2014 по 2024). Также Титов являлся членом советов директоров «Норильского никеля» и «Динамо». В 2015 году он был назначен членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.