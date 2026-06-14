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Российский каноист Коровашков выиграл серебряную медаль чемпионата Европы

Российский каноист Коровашков выиграл серебряную медаль чемпионата Европы
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Шестикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр — 2012 российский каноист Алексей Коровашков стал серебряным призёром чемпионата Европы – 2026, который проходит в Португалии. Он показал второй результат на дистанции 500 м в соревновании каноэ-одиночек со временем 1 минута 46,142 секунды.

Победителем гонки стал чешский спортсмен Мартин Фукса, финишировавший за 1 минуту 45,367 секунды. Тройку призёров заезда замкнул представитель Греции Стефанос Димопулос (1 минута 46,967 секунды).

Соревнования завершатся в воскресенье, 14 июня. Россияне выступают на них в статусе нейтральных атлетов.

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