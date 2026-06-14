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Егор Корнев ответил, будет ли болеть за какую-либо сборную на чемпионате мира по футболу

Егор Корнев ответил, будет ли болеть за какую-либо сборную на чемпионате мира по футболу
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, установивший на минувшем чемпионате России в Казани пять рекордов страны, рассказал, будет ли болеть за конкретную сборную на текущем чемпионате мира по футболу.

«Честно говоря, я не смотрю футбол. У меня друзья следят. Какие-то матчи я, наверное, посмотрю, но пристально следить и за кого-то болеть не буду. Смотрите плавание», – приводит слова Корнева ТАСС.

ЧМ-2026 стартовал 11 июня и продлится более месяца – до 19 июля. Он проходит на территории трёх стран – Канады, США и Мексики. Чемпионат мира – 2026 является наиболее «расширенным» в истории его проведения – в нём принимают участие 48 сборных.

Календарь чемпионата мира по футболу - 2026
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