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Российские каноисты Штыль и Петров выиграли золото на чемпионате Европы в Португалии

Российские каноисты Штыль и Петров выиграли золото на чемпионате Европы в Португалии
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Российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров выиграли золотые медали на чемпионате Европы – 2026 в соревнованиях каноэ-двоек. Они показали лучшее время на дистанции 500 м – 1 минуту 42,801 секунды.

Серебряными призёрами стали представители Испании Мануэль Фонтан и Диего Домингес, отставшие от победителей на 0,5 секунды. Тройку лидеров замкнули венгерские спортсмены Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду с отставанием 1,015 секунды.

Соревнования завершатся в воскресенье, 14 июня. Россияне выступают на них в статусе нейтральных атлетов.

Также в воскресенье, 14 июня, серебряную медаль на турнире выиграл россиянин Алексей Коровашков на дистанции 500 м в соревновании каноэ-одиночек.

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