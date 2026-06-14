«Приедем туда, там посмотрим». Корнев рассказал, что пока не думает о ЧЕ-2026 в Париже

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, установивший на минувшем чемпионате России в Казани пять рекордов страны, заявил, что на данный момент не думает о предстоящем чемпионате Европы в Париже, который начнётся в конце июля.

«Ещё рано об этом думать. Вот приедем туда, там посмотрим. О соревнованиях я обычно начинаю думать в первый их день. Первый день начался, всё, я на соревнованиях. Есть ли волнение перед соревнованиями? Волнением это не назвать. Просто, возможно, ответственность перед самим собой, что я хочу быть лучше, чем, например, вчера. И это задаёт ритм», — цитирует Корнева ТАСС.