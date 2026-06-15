Форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Красноярске 21-23 октября

В координационном центре Правительства России под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению XIV Международного форума «Россия – спортивная держава» (РСД). Форум проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В заседании приняли участие заместитель руководителя Оргкомитета, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума Антон Кобяков, министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Предъюбилейный Форум состоится уже совсем скоро в Красноярске – регион нам известный, уважаемый и богатый спортивными традициями, опытом организации международных мероприятий: и Универсиады, и ежегодных международных турниров. «Россия – спортивная держава» – значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверены, что, как и в прошлые годы, мероприятие пройдёт на высшем уровне. В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашении иностранных спортивных организаций и особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международным спортивным движением», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков отметил, что Форум «Россия – спортивная держава» как международная площадка для диалога о будущем спортивной отрасли уже давно вышел за пределы страны и стал одним из ключевых международных спортивно-деловых событий, а также значительно расширил присутствие иностранных участников в качестве единственной доступной площадки для ведения конструктивного диалога с международным спортивным сообществом.

«За годы проведения Форум приобрёл статус значимого международного мероприятия, существенно нарастил число участвующих в нём иностранных участников и организаций. Только в прошлом году в работе Форума приняли участие представители 58 стран. РСД на текущий момент стал единственной площадкой для обсуждения актуальных международных спортивных вопросов и поиска способов скорейшего возращения наших атлетов на мировую спортивную арену. На площадке Форума формируются и укрепляются международные связи, вырабатываются решения, направленные на развитие спортивной отрасли во всём мире. «Россия – спортивная держава» будет одним из первых глобальных Форумов после сессии МОК. В этой связи Форум в Красноярске станет важной площадкой как для реагирования на возможные решения, так и для презентации мировому спорту российского опыта по данной повестке», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о ходе подготовки к проведению Форума.

«После детальной проработки мы остановились на Красноярском крае. Регион обладает современной спортивной инфраструктурой и большим опытом проведения крупных соревнований федерального и международного уровня. Красноярск неоднократно подтверждал готовность принимать масштабные спортивные мероприятия и обеспечивать высокий уровень их организации», – отметил глава ведомства.

Как отметил Михаил Дегтярёв, определение оператором Форума Фонда Росконгресс позволит обеспечить преемственность в подготовке и дальнейшую интеграцию Форума в линейку крупнейших деловых и общественных мероприятий страны.

Отдельное внимание будет уделено содержательной части Форума и международной повестке.

«Совместно с Красноярским краем и Фондом Росконгресс формируем концепцию Форума. В центре внимания – реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивная дипломатия и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участие представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли», – заключил Михаил Дегтярёв.

В свою очередь, губернатор Красноярского края отметил опыт региона в проведении масштабных конгрессно-выставочных мероприятий, а также готовность к проведению РСД.

«Красноярск отмечает в 2028 году 400-летний юбилей, и мы уже готовим город к проведению крупных мероприятий. В 2019 году Красноярск принимал Всемирную зимнюю Универсиаду – её наследие активно функционирует и будет задействовано в работе Форума. Не сомневаюсь, что с задачей достойно провести форум «Россия – спортивная держава» мы справимся и представим Красноярск как современную площадку для выработки адекватных мер реагирования в сегодняшней ситуации», – отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» состоится в Красноярске с 21 по 23 октября этого года при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Красноярского края.

Основные мероприятия Форума пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра «Сибирь».

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Форума.