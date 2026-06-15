Ян Непомнящий занял третье место на турнире UzChess Cup

Российский шахматист Ян Непомнящий стал третьим на UzChess Cup.

В заключительном туре UzChess Cup Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и набрал пять очков по итогам турнира.

«Завершился круговик в Ташкенте. Занял третье место и не потерял рейтинг, что, наверное, не так уж и плохо, ведь турнир складывался не слишком гладко.

Белыми играл осмысленно. Чёрными было какое-то поразительное отсутствие дисциплины при постановке дебюта, помноженное на жгучее желание играть на победу каждую партию.

Из забавного: с семисотниками набрал 4/5, с остальными — 1/4. Рейтинг — самый объективный показатель», – написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Первое место занял узбекистанец Мухиддин Мадаминов.