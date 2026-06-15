«У неё получается». Климент Колесников — о Юлии Ефимовой

Рекордсмен мира в плавании на спине Климент Колесников рассказал, что результаты Юлии Ефимовой на чемпионате России заставляют его задуматься о долгой спортивной карьере.

«Молодец, что пробует, молодец, что старается. У неё получается. Если ей нравится этим заниматься, то почему бы и нет. Посмотрим, может, и я в 32-м на 50 метров съезжу», – приводит слова Колесникова «РИА Новости».

Напомним, на прошедшем чемпионате России по плаванию в Казани Ефимова победила на дистанции 50 м брассом и выполнила норматив для участия в чемпионате Европы. 3 апреля 2026 года Юлии исполнилось 34 года. Клименту Колесникову 25 лет.