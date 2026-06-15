Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У неё получается». Климент Колесников — о Юлии Ефимовой

«У неё получается». Климент Колесников — о Юлии Ефимовой
Комментарии

Рекордсмен мира в плавании на спине Климент Колесников рассказал, что результаты Юлии Ефимовой на чемпионате России заставляют его задуматься о долгой спортивной карьере.

«Молодец, что пробует, молодец, что старается. У неё получается. Если ей нравится этим заниматься, то почему бы и нет. Посмотрим, может, и я в 32-м на 50 метров съезжу», – приводит слова Колесникова «РИА Новости».

Напомним, на прошедшем чемпионате России по плаванию в Казани Ефимова победила на дистанции 50 м брассом и выполнила норматив для участия в чемпионате Европы. 3 апреля 2026 года Юлии исполнилось 34 года. Клименту Колесникову 25 лет.

Материалы по теме
Ефимова воспряла, Пригода опять победил. Главные итоги ЧР-2026 по плаванию
Ефимова воспряла, Пригода опять победил. Главные итоги ЧР-2026 по плаванию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android