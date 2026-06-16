Валентина Родионенко назвала Ангелину Мельникову гимнасткой номер один

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о карьере российской гимнастки Ангелины Мельниковой, назвав её гимнасткой номер один в мире.

«Ангелине надо стартовать на первенстве Европы. Это официальные и серьёзные соревнования, а потом — мир. Да, Ангелина — олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира. Это высокие достижения, но время идёт. Надо соревноваться с равными. Надеюсь, что Мельникова выиграет Европу, а потом — мир. Ангелина в спортивной гимнастике сегодня номер один. Она достойна самого высокого статуса», — приводит слова Родионенко Sport24.