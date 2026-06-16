Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Валентина Родионенко назвала Ангелину Мельникову гимнасткой номер один

Валентина Родионенко назвала Ангелину Мельникову гимнасткой номер один
Комментарии

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о карьере российской гимнастки Ангелины Мельниковой, назвав её гимнасткой номер один в мире.

«Ангелине надо стартовать на первенстве Европы. Это официальные и серьёзные соревнования, а потом — мир. Да, Ангелина — олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира. Это высокие достижения, но время идёт. Надо соревноваться с равными. Надеюсь, что Мельникова выиграет Европу, а потом — мир. Ангелина в спортивной гимнастике сегодня номер один. Она достойна самого высокого статуса», — приводит слова Родионенко Sport24.

Материалы по теме
Переплетение спорта: фигуристы бывали в шоу Винер, а гимнасты — в «Ледниковом периоде»
Переплетение спорта: фигуристы бывали в шоу Винер, а гимнасты — в «Ледниковом периоде»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android