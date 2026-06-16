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Пожилая женщина на скутере на велогонке Saarland Trofeo в Германии устроила завал

Пожилая женщина на скутере на велогонке Saarland Trofeo в Германии устроила завал
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Пожилая женщина на скутере устроила завал на юниорской велогонке Saarland Trofeo в Германии, информирует The Telegraph.

Женщина выехала на дорогу в момент, когда пелотон проезжал мимо зрителей. Нидерландский спортсмен Паул Врисман, врезавшись в скутер, перевернулся в воздухе и упал — он не смог финишировать.

В завал попали как минимум шестеро гонщиков, но никто из них, по предварительной информации, не получил серьёзных травм.

«На вид очень неприятная авария, но похоже, что мне относительно повезло», – написал Врисман в соцсети.

Автор также напомнил, что даже незначительное появление посторонних людей на гоночной трассе может привести к серьёзным последствиям, поскольку участники движутся на высокой скорости.

Победителем гонки стал норвежец Синдре Орхольм-Ленсет. Saarland Trofeo входит в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

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