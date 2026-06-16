Российские шпажисты не смогли выйти в 1/16 финала на чемпионате Европы по фехтованию

Ни один шпажист, представляющий Россию, не смог выйти в 1/16 финала чемпионата Европы — 2026 по фехтованию.

Кирилл Онищук и Георгий Бруев прошли дальше всех среди россиян, но вылетели с соревнований на этапе 1/32. Дмитрий Швелидзе завершил своё выступление в 1/64, а Дмитрий Гусев не смог выйти из группы.

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня во Франции. Он был перенесён из Эстонии по причине отсутствия гарантии страны въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.