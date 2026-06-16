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Россиянки Михайлова и Егорян сразятся друг с другом в 1/4 финала ЧЕ по фехтованию

Россиянки Михайлова и Егорян сразятся друг с другом в 1/4 финала ЧЕ по фехтованию
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Российские саблистки Алина Михайлова и Яна Егорян сразятся друг с другом в четвертьфинале чемпионата Европы – 2026, который проходит во Франции. Также в этой дисциплине среди россиянок две другие спортсменки — Александра Михайлова и Ольга Никитина — не смогли выйти в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что никто из российских мужчин-шпажистов на текущем европейском первенстве не смог дойти до 1/16 финала.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня в Антони, Франция. Он был перенесён из Эстонии по причине отсутствия гарантии въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.

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