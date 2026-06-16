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Яна Егорян выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию

Яна Егорян выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию
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Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по фехтованию российская саблистка Яна Егорян стала серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 в Антони, Франция. В финале соревнований она проиграла представительнице Испании Лусии Мартин-Португез с результатом 13:15.

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня. Он был перенесён из Эстонии во Францию по причине отсутствия гарантии страны въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.

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