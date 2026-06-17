Кирилл Пригода рассказал, кого поддерживает на ЧМ по футболу

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал, что на проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу болеет за сборную Португалии.

«Чемпионат мира, как Олимпийские игры, проходит раз в четыре года. Пропускать такое событие не хочется. Болею за португальцев, потому что детство и юность формировались вокруг, в частности, Криштиану Роналду. Это действительно величайший человек в мире спорта, и я счастлив, что получилось наблюдать его взлеты и падения.

Определённые черты характера он сформировал внутри моего поколения, поэтому, конечно, всячески буду смотреть на него, но вообще преимущественно буду наблюдать за теми, у кого это будет последний чемпионат мира. Это будет и Аргентина с Лионелем Месси, Бразилия с Неймаром и многие другие. Обязательно буду смотреть за сборной Ирана», – приводит слова Пригоды ТАСС.

Сборная Португалии проведёт первый матч на турнире сегодня, 17 июня, со сборной ДР Конго.