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Ноа Лайлс победил в забеге на 150 м на турнире Golden Spike в Остраве

Ноа Лайлс победил в забеге на 150 м на турнире Golden Spike в Остраве
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Американский легкоатлет Ноа Лайлз выиграл забег на 150 метров на соревнованиях Golden Spike в Остраве (Чехия). Вторым пришёл Синестро Дамбиле (ЮАР), Гоут Гоут из Австралии — третий.

Полные результаты забега, 150 м, мужчины:

1. Ноа Лайлз (США) – 14,67

2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 14,78

3. Гоут Гоут (Австралия) – 14,96

4. Бенджамин Ричардсон (Ирландия) – 15,14

5. Симон Верхерстратен (Бельгия) – 15,17

6. Йошуа Хартманн (Германия) – 15,20

7. Ондржей Мацик (Чехия) – 15,42

8. Антониос Кацантонис (Кипр) – 15,77

С 2019 года турнир Golden Spike входит в элитную мировую легкоатлетическую серию World Athletics Continental Tour – Gold. Это второе по значимости мировое событие в мире лёгкой атлетики после Бриллиантовой лиги.

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