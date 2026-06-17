Ноа Лайлс победил в забеге на 150 м на турнире Golden Spike в Остраве

Американский легкоатлет Ноа Лайлз выиграл забег на 150 метров на соревнованиях Golden Spike в Остраве (Чехия). Вторым пришёл Синестро Дамбиле (ЮАР), Гоут Гоут из Австралии — третий.
Полные результаты забега, 150 м, мужчины:
1. Ноа Лайлз (США) – 14,67
2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 14,78
3. Гоут Гоут (Австралия) – 14,96
4. Бенджамин Ричардсон (Ирландия) – 15,14
5. Симон Верхерстратен (Бельгия) – 15,17
6. Йошуа Хартманн (Германия) – 15,20
7. Ондржей Мацик (Чехия) – 15,42
8. Антониос Кацантонис (Кипр) – 15,77
С 2019 года турнир Golden Spike входит в элитную мировую легкоатлетическую серию World Athletics Continental Tour – Gold. Это второе по значимости мировое событие в мире лёгкой атлетики после Бриллиантовой лиги.