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Ваут ван Арт не выступит на «Тур де Франс» 2026 года

Ваут ван Арт не выступит на «Тур де Франс» 2026 года
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт не выступит на «Тур де Франс» 2026 года и не сможет помочь команде.

Ваут пропустит главную гонку сезона из-за травмы локтя, полученной на тренировке при падении. В дальнейшем в рану попала инфекция, которая вынудила его сойти с «Тура Овернь — Рона — Альпы».

«Ваут — один из самых важных гонщиков в нашей команде, и мы, конечно, хотели бы видеть его на старте «Тур де Франс». В последние дни мы рассматривали все варианты, но в конечном счёте его здоровье превыше всего. Учитывая процесс восстановления, он не сможет набрать оптимальную форму к «Тур де Франс». Жаль, что его не будет на гонке, но мы уверены, что это правильное решение для его восстановления и успешного завершения сезона», – сказал гоночный тренер Марк Риф в официальном сообщении команды.

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